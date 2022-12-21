كشف الرئيس التنفيذي لشركة «رؤى المدينة القابضة»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة المهندس أحمد وصل الجهني، خلال جلسة بعنوان: «المدينة المنورة.. حاضرة المستقبل»، ضمن الجلسات الحوارية لمعرض مشروعات المدينة المنورة (ميديكس)، أن مشروع رؤى المدينة كبير ويُقام على مساحة كبيرة تقدر بمليون ونصف مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يحتوي على ٤٧ ألف غرفة في ٢٠٣٠، وتم توقيع عقد قرية الحضارة الإسلامية التي تقع في المنطقة الشمالية للمشروع لإثراء تجربة الزائر مع الإقامة، كما تم توقيع اتفاقية التصاميم لـ٧ آلاف غرفة، يدخل معها المشروع اليوم لمرحلة ١٢ ألف غرفة والتي تمثل ما نسبته ٢٥٪ من المشروع المُجدول الانتهاء منه في ٢٠٣٠.وأوضح الجهني، أنه سيتم البدء في بعض الإنشاءات العام القادم لمشروع الغرف (الفنادق)، مشيراً إلى أنه تم إنجاز ما يمثل نسبته ١١٪ من مشاريع البنية التحتية لرؤى المدينة. وأكد أن مشروع رؤى المدينة بعد إنشائه سيخلق ٩٣ ألف وظيفة، ما تمثل ٧٪ من قوة العمل الحالية في المدينة المنورة، وبين أن العقود القائمة للمشروع، امتداداً إلى اليوم، بلغت أكثر من ٤ مليارات ريال أغلبها للبنية التحتية، وبموافقة ولي العهد تم تخصيص ٦٣٪ من مساحة الأرض أي بنحو مليون متر مربع مساحات مفتوحة تضمن عدم تداخل مرور السيارات مع المشاة، ويشمل قطاع التجزئة للمشروع ٦٠٠ محل متنوع كالمطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة.