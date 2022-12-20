اجتمع محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بالمشايخ والنواب من قبائل المحافظة، لمناقشة احتياجات الأهالي، بمقر المحافظة. واستهل الاجتماع بكلمة حمد الله فيها على نعمة الأمن والرخاء، مشدداً على أهمية دور المشايخ والنواب بالمحافظة وتعاونهم مع الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لتحقيق النتائج الإيجابية لخدمة المحافظة وما يتبع لها من مراكز، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة وتوفير الرفاهية للمواطنين.

من جانبهم، نوه مشايخ ونواب محافظة محايل بما تعيشه المملكة من رغد العيش واستتباب الأمن، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، داعين الله أن يديم على هذا الوطن استقراره وأمنه.