أعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني، وأتاحت تجديده للمواطنين من عمر 21 عاماً فأكثر، من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).

وأوضحت «الجوازات»، أنه يمكن للمواطن تجديد جوازه الإلكتروني عبر حسابه على منصة (أبشر)، ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، دون حجز موعد مسبق.

ودعت «الجوازات» إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) ستكون للعنوان المسجل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.