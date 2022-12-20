أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النموذج الموحّد لمعالجة النفايات في المدافن والاستفادة منها عبر التدوير والاستثمار، وبدأ تطبيق النموذج في محافظتي جدة والأحساء.

وعملت الوزارة على تفعيل وتطبيق الحلول التقنية للمتابعة والتحكم المباشر في نقل ومعالجة النفايات على مستوى المملكة، وأطلقت على المشروع اسم «مدينتي» وبدأ في مرحلته الأولى على مستوى أمانات جدة، والمدينة المنورة، وعسير، وتستهدف حتى 2024 أن يشمل كافة الأمانات. وتعمل 17 أمانة و265 بلدية في مختلف محافظات ومناطق المملكة على تكريس جهودها في رفع مستوى النظافة والرقي بجودة الحياة؛ انطلاقاً مما يحظى به ملف الخدمات الأساسية من توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطن والمقيم بكل دعمٍ واهتمام من مختلف الجهات الخدمية؛ وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إذ ترتبط بالجزء الأكبر من هذه الخدمات للمجتمع.

وكشفت الوزارة تغطيتها أكثر من 90% لمختلف الخدمات البلدية، وتشرف على أكثر من 50 ألف حي و550 ألف طريق بالمملكة، ما يرسخ دورها في تطوير خدماتها البلدية وتحسين جودتها بما يصب بمصلحة المواطن والمقيم وبما يسهم بالرقي بالمدن، كون النظافة العامة تمثل أهمية قصوى لدى الوزارة كونها مرتكزا رئيسيا في المحافظة على البيئة والصحة العامة وجمالية المدينة.

وتعكس المؤشرات تميز الوزارة ممثلة بالأمانات والبلديات في هذا المجال الحيوي والمهم؛ حيث تم رفع مستوى النظافة في المدن السعودية عبر استخدام مبدأ قياس مؤشرات الأداء، ووصل عدد العقود التشغيلية لنحو 125 عقدا بقيمة 18 مليار ريال؛ في سبيل مضاعفة إنجازاتها في تحسين خدمات النظافة والصحة العامة، إذ أوجدت فرصا استثمارية في إدارة النفايات وإعادة تدويرها، حيث يتم التعامل مع أكثر من 25 مليون طن من النفايات سنوياً بالمملكة.