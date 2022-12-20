لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 13 آخرون وذلك إثر حادث مروري مروع وقع جنوب مركز الصرار التابعة للمنطقة الشرقية. وأوضح تجمع الشرقية الصحي لـ«عكاظ» أن الحادث وقع أمس (الإثنين)، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى الأمير سلطان بمركز مليجة، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي. وأضاف التجمع الصحي أن الحادث المروري المروع وقع جنوب مركز الصرار، ونتج عنه إصابة 13 حالة ووفاة 3 حالات بالموقع.

فيما تم تحويل حالتين إلى مجمع الدمام الطبي، وحالة إلى مستشفى الجبيل العام، وتم تنويم 5 حالات في أقسام التنويم بمستشفى الأمير سلطان بمليجة، وتم خروج 5 حالات من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات والتأكد من سلامتهم.

وتقدم تجمع الشرقية الصحي بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفين، والشفاء العاجل للمصابين.