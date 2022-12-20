نفذت جامعة جدة ممثلة بكلية اللغات والترجمة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب والإدارة العامة للاتصال المؤسسي احتفالية اليوم العالمى للغة العربية بعنوان (اللغة العربية والهوية)، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. شذا بنت جميل طه خصيفان.

وتضمن البرنامج عروضا مرئية (تاريخ وهوية)، (لغة الكون)، وفقرات شعرية وغنائية ومسرحية للطالبات الموهوبات في إطار كوميدي اجتماعي. يتناول العمل المسرحي تحت عنوان (عرس صويلح) صورا تعكس ملامح الهوية من خلال اللغة، وتبرز المفارقة في التباس الدلالات من خلال اللهجات المحلية والعربية في رسالة إنسانية تعزز الفخر والانتماء للهوية العربية. كما اشتمل الحفل على معرض الشمع الذي من خلاله قدمت الطالبات أداء صامتا لشخصيات وأديبات سعوديات واستعراض إنجازاتهن، احتفاءً بمنجز المرأة السعودية في المشهد الثقافي.

ويأتي هذا الاحتفال معبرًا عن روح الانتماء لهذه اللغة، وبيانًا لمكانة اللغة العربية في وجدان من ينتمي لها ويفتخر بها كهوية يمثلها ويمتثل بها في كل مكان نطقا وتعبيرا وفكرا.