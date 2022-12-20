أفادت دارة الملك عبدالعزيز، المؤسسة المتخصصة في خدمة تاريخ التراث بالمملكة، أن «مركز تاريخ الطائف» يعد مركزا بحثيا رائدا محليا وإقليميا لتوثيق ونشر تاريخ المحافظة.

ويعمل المركز على تحقيق عدد من الأهداف الممثلة في: جمع تاريخ الطائف العريق ورصده عبر مراحله المختلفة اعتمادا على مصادره المتعددة، وتحقيق المخطوطات والمذكرات غير المنشورة عن تاريخ الطائف والمحافظة عليها، وكذلك دعم الباحثين في مختلف أنحاء المملكة والعالم للعمل على خدمة تاريخ الطائف.

كما يهدف المركز إلى إعداد الدراسات والمؤلفات ونشرها، وإصدار الدوريات التي تختص بتاريخ الطائف بمختلف الوسائل الحديثة، وإقامة معارض متخصصة وعقد ندوات ثقافية ومؤتمرات علمية تتخصص في تاريخ الطائف، إضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية بمختلف اللغات يمكن الوصول إليها من عموم المهتمين وتدعم عمليات البحث الخاصة بالباحثين في تاريخ مدينة الطائف، وذلك في ظل سعي المركز لإيصال رسالته في تقديم الإرث التاريخي للطائف وتعزيز الانتماء من خلال التوثيق باستخدام الوسائل المتاحة.