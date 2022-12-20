أنهت الكلية التقنية بجدة قبول 2175 متدرباً بمختلف تخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس وذلك في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1443 / 1444هـ، وأوضح عميد الكلية م. جميل بن سعيد عسلي أن عدد المتدربين المقبولين في برنامج الدبلوم الصباحي بلغ 1602متدرباً، و157 متدرباً في الدبلوم المسائي، كما تم قبول 221 متدرباً في مرحلة البكالوريوس الصباحي و195 متدرباً في البكالوريوس المسائي.

يذكر أن الكلية التقنية بجدة تشمل 12 تخصصاً للدبلوم وتتمثل في تقنية التسويق والابتكار، تقنية الأعمال المكتبية، تقنيات محاسبية، القوى الكهربائية، تقنية الإنشاءات المدنية، تقنية الإنشاءات المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية التصنيع، تقنية المحركات والمركبات، التبريد والتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية. فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس 8 تخصصات، هي: هندسة القوى الكهربائية التطبيقية، هندسة التصنيع التطبيقية، هندسة المحركات والمركبات التطبيقية، هندسة التبريد والتكييف التطبيقية، الهندسة المدنية التطبيقية، تقنية الاعمال، تقنيات محاسبية، إدارة الضيافة.