أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، نجاح عملية جراحية عاجلة اسغرقت 60 دقيقة لإنقاذ بصر طفلة جراء تعرضها لإصابة بقطعة زجاجية في العين تسببت في قطع القرنية والصلبة.

وأوضحت أنَّ الطفلة تبلغ من العمر عامين أحضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى شرق جدة، بعد تحويلها من أحد المستشفيات الطرفية، وهي تعاني من إصابة مدمية في العين اليسرى نتج عنها نزيف دموي كثيف، وتم على الفور تقديم الخدمات الإسعافية الأولية لاستقرار الحالة، وبعدها تم إجراء الفحوصات السريرية والأشعة التي أكدت وجود انفجار بالعين اليسرى بسبب إصابة القرنية والصلبة بقطعة الزجاج الحادة، فيما أكَّد التاريخ المرضي للطفلة أنها تعاني من وجود ثقب في القلب وهذا مازاد التدخل الطبي الجراحي العاجل تعقيداً.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق طبي من قسم العيون ومن قسم التخدير لضمان سلامة العين والحفاظ على عدم فقد البصر للطفلة ورغم التحديات التي واجهت الفريق الطبي أن الطفلة تعاني من وجود ثقب بالقلب تم إجراء العملية الجراحية والتي استغرقت ساعة كاملة لإزالة القطعة الزجاجية والأغشية المتكونة داخل العين وجزء من القزحية مع حقن المضادات الحيوية الطبية حسب احتياج الحالة الطبية، وتم تحويلها لقسم التنويم لمتابعة الحالة إلى أن تستعيد بصرها خلال الأيام القادمة.