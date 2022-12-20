استقبل رئيس تركمانستان الرئيس سيردار بيردي محمدوف، في القصر الرئاسي بالعاصمة (عشق آباد)، أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى تركمانستان.ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس محمدوف، وتمنياتهما لتركمانستان حكومة وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.عقب ذلك، أشاد وزير الخارجية باللقاء الإيجابي برئيس تركمانستان، منوهاً بعلاقات البلدين الشقيقين والممتدة لنحو 30 عاماً، معبراً عن التقدير الكبير الذي تكنّه السعودية لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوطيدة.من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وجرى خلال اللقاء مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات.