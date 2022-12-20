شدد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، مؤكداً بأن الأنظمة واللوائح والمعدات الجديدة تساهم في هذا الأمر.جاء ذلك، خلال تدشينه أمس فعالية «مستقبل السلامة المرورية 2022»، وإستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة والمعرض المصاحب، ورعايته توقيع مذكرة تفاهم بين نيوم والمركز الوطني للسلامة والطرق وذلك بمقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، بأن نيوم تفخر بأن تكون شريكة رئيسية في كل ما يتعلق بسلامة وتنمية هذا المجتمع.من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة العميد مهندس علي بن محسن الزهراني، بأن المملكة العربية السعودية حققت انخفاضاً في نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بفضل التخطيط السليم.