أزالت أمانة الطائف، أمس، أشهر بسطة فواكه في الهدا، وتعرف ببسطة فواكه السماء؛ لكونها تقع في أعلى قمة جبل (الكر) القريبة، التي تلاطفها الغيوم بشكل مستمر، وكانت مقصداً للسياح والزوار.وكشفت أمانة الطائف لـ«عكاظ»، أن تلك البسطة من البسطات المخالفة، وتمت إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية وفرق وآليات ومعدات الأمانة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الأمانة لبسطات السوق لتصحيح أوضاعها، ولم يتجاوب أصحابها مع الأمانة رغم الإنذارات المتكررة.وقالت الأمانة: «هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، كما أن العاملين بها ليست لديهم شهادات صحية تخولهم العمل، إضافة إلى ملاحظات وتجاوزات في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتعليمات التخزين السليم، وتدني مستوى نظافة هذه المرافق وما حولها، علاوة على ما تسببه هذه البسطات من تشويه للمظهر العام».