أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، أن منطقة مكة تقع داخل منطقة الدرع العربي التي تمتاز بتجدد مياهها الجوفية خلال موسم الأمطار والسيول.وأكد الغامدي إنشاء 62 سداً لحفظ مياه السيول؛ منها 4 سدود لتأمين مياه الشرب بطاقة تخزينية 404 ملايين م3، و52 سداً لتأمين المياه للقطاع الزراعي، و6 سدود بشرق محافظة جدة لحماية المدينة من أخطار السيول والحيوانات وحماية الأرواح والممتلكات بإذن الله، وهي سدود: بريمان، دغبج، غليل، غايا، أم حبلين، ومريّخ.وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة، أن متوسط الأمطار السنوية يبلغ 120 ملم، على السواحل الغربية و300 ملم على محافظة الطائف وميسان، مشيراً إلى وجود 350 بئراً في محافظات منطقة مكة؛ لتأمين المياه للمواطنين بالقرى والهجر، فيما تتوفر سقيا بالناقلات لسكان المناطق النائية، مشدداً على أن منطقة مكة تتمتع بمصادر مياه آمنة.