أعلن برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات، أن بند «الطفاية» و«المثلث» من ضمن بنود عدم الاجتياز وفقاً للمواصفة القياسية للفحص الفني الدوري للمركبات.

وأكد أن موظفي الفحص الفني يفحصون أكثر من 70 جزء بالمركبة وفقاً للائحة المنفذة لنظام الفحص والمواصفة القياسية، علماً بأن بند الطفاية والمثلث هي من ضمن بنود عدم الاجتياز وهي موجودة في شهادة الفحص الورقية.

يذكر أنه يمكن إجراء الفحص الدوري للمركبة بواسطة مالكها أو أي شخص مفوض بأي تفويض رسمي، كما يمكن أيضاً التفويض من خلال «أبشر»، ويحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول.

ووفقا للموقع الإلكتروني للفحص الفني الدوري للمركبات، فإنه يتم إجراء 5 مراحل من الفحص، ونقاط الفحص ليست حصرا وقابلة للزيادة والنقصان حسب اشتراطات الجهات المعنية، ففي المرحلة الأولى مرحلة الفحص النظري، يتم التأكد من بيانات المركبة (رقم اللوحة، اللون، رقم الهيكل، نوع التسجيل، الموديل) ومطابقتها مع رخصة سير المركبة أو البطاقة الجمركية، ويتم فحص نحو 40% من أجزاء المركبة نظرياً من قبل فاحصين مختصين، إذ يتم فحص 40 بنداً رئيسياً والتأكد من سلامة الأجزاء التالية: أجزاء غرفة المحرك، الصدامان الأمامي والخلفي، مقابض الأبواب/النوافذ، درجة تظليل الزجاج، حالة الهيكل، المصابيح الأمامية والخلفية والإشارات، الإطارات، المقاعد/حزام الأمان، المرايا الجانبية والداخلية، المساحات ورشاشات ماء الزجاج، المنبه، عجلة القيادة/عمود القيادة، دواسة الفرامل، الزجاج الأمامي/الزجاج الخلفي/النوافذ الجانبية.

وفي مرحلة فحص انبعاث الغازات من جهاز العادم، يتم فحص نسبة انبعاثات الغازات من العادم آليا والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة من الجهات ذات الإختصاص، أما في مرحلة فحص المكابح وانحراف العجلات، فيتم فحص انحراف العجلات الأمامية (الميزان)، وأنظمة المكابح آليا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، كما يتم فحص شدة الإنارة الأمامية، وفي هذه المرحلة يتم في هذه المرحلة يتم فحص شدة الإنارة الأمامية وانحرافها آليا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص.

وفي مرحلة الفحص السفلي، يتم فحص الأجزاء السفلية للمركبة نظرياً من قبل فاحصين مختصين للتأكد من سلامة الأجزاء التالية: نظام التوجيه/أذرعة عجلة القيادة/علبة عجلة القيادة، أنظمة التعليق (المساعدات/عمود التوازن)، التمديدات والتوصيلات والأجزاء الخاصة بأنظمة المكابح، نظام العادم، هيكل المركبة، الصدأ، تهريب الزيوت والسوائل، كرسي المحرك/كرسي ناقل الحركة، أجزاء نقل الحركة (عمود الدوران)، خزان الوقود/توصيلات خزان الوقود.