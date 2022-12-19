دعت إدارتا النشاط الطلابي في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة (للطلاب، للطالبات) إلى التسجيل في مسابقة كانجارو موهبة 2022 «عن بعد»، وذلك للطلاب السعوديين وغير السعوديين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

وكشفت «تعليم جدة» أن التسجيل يتم من خلال الرابط التالي: https://me-qr.com/88ragg0، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الأربعاء 1444/8/2 الموافق 2023/2/22.

ومسابقة كانجارو موهبة 2022 هي مسابقة عالمية في الرياضيات، يشارك فيها سنويا نحو 6 ملايين طالب، وتقام في أكثر من 70 دولة حول العالم، وبدأت عام 1980 وشاركت فيها السعودية منذ عام 2016.

وتعتمد أسئلة المسابقة نظام الاختيار من متعدد، ويمكن للطالب تقديم الاختبار باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويتم تقسيم المشاركين حسب صفوفهم الدراسية.



وتهدف المسابقة إلى: تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.