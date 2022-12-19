ثمة أسرار لا يعرفها الكثير عن وزنة الدولة المقدرة بواحد كيلوغرام، إذ كشف مركز التواصل الحكومي معلومات مثيرة عن وزنة الدولة الوحيدة المستخدمة في عمليات القياس، والمحفوظة داخل خزنة في المركز الوطني للقياس والمعايرة، ولا تفتح إلا مرة كل 5 سنوات تحت إشراف فريق مختص، وبإجراءات مشددة.

وأوضح المهندس نواف الشمري في مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي، معلومات مفصلة حول «الوزنة»، وشرح ماهية وزنة الدولة، مستخدما نسخة مطابقة للوزنة المحفوظة، مبيناً أن هذه الوزنة تساوي واحد كيلوغرام، وهي نسخة مطابقة للنسخة المحفوظة.

وقال تحفظ هذه الموازين في أماكن مخصصة مهيأة، بعيدا عن أي حرارة أو حكة، وأي ظروف قد تؤثر عليها. للمحافظة عليها.

وأرجع المهندس الشمراني السبب في ذلك؛ لأن الوزنة المحفوظة إن تأثرت، تأثرت معها كل الموازين الأخرى في السعودية، مهما كانت بما فيها المستخدمة في المختبرات، والعلاجات، والأدوية الطبية.

محلات الذهب والوقود

وقال المهندس الشمراني: ننزل دائما للأسواق ونذهب إلى محلات الذهب وأيضا محطات الوقود، مبينا أن مهمة المهندس الميداني هو التأكد أن مضخات الوقود الموجودة في محطات الوقود وكذلك الموازين في الأسواق التجارية، تقرأ بشكل صحيح، وتعطي قراءات صحيحة.

أختام الحماية

ومن خلال زيارة ميدانية لإحدى محطات الوقود، قال الشمراني: نزلنا الميدان للتأكد من أداة القياس وهي مضخة الوقود، نأخذ 20 لتراً كتدفق أعلى، والتي تسمى «3 طقات»، وكذلك التدفق الأدنى «طقة واحدة»، وبعدما نتأكد من أن الكمية صحيحة وسليمة، نتأكد من أماكن التعديل ونختمها في أختام الحماية لنمنع أي تلاعب، أو أي تعديل من الممكن أن يكون داخل مضخة الوقود.

ملصق تقييس

وأضاف بقوله: بالنسبة إلى محلات الذهب، نتأكد أن الميزان يحسب بشكل صحيح في عمليات البيع والشراء، من خلال ملصق تقييس.

وختم بقوله: تم إجراء العديد من الاختبارات على الميزان، وتم التأكد أن الميزان يقرأ بشكل صحيح، وبعد الانتهاء يمنح شهادة التحقق وكذلك ملصق تقييس على الميزان ليوضح تاريخ إصدار الملصق وتاريخ الانتهاء.