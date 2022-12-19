قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.