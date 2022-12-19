جدة: القبض على مواطن أشعل النار في مركبة وتسبب بوفاة قائدها أخبار الاثنين 19 ديسمبر 2022 18:53 «عكاظ» (جدة) 745 مشاهدة المواطن بعد القبض عليه (الأمن العام) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > مواطن يحرق مركبة وفاة قائد مركبة شرطة محافظة جدة شرطة جدة القبض على مواطن أشعل النار في مركبة