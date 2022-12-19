استقبل رئيس مجلس الإدارة بجمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد رشيد بن رقوش، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي، وعضوي مجلس الإدارة المهندس سمير بن أحمد القرشي، والمهندس سلطان جمال شاولي، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وجاءت الزيارة في إطار حرص فرع الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع غير الربحي في مجال التنمية المجتمعية والأعمال التطوعية وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة التنموية 2030.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة بالزائرين، استعرض الرئيس التنفيذي أبرز برامج وأنشطة الجمعية التي تقدمها لخدمة المجتمع في مجال رعاية وتمكين الأسر والأيتام، ومرضى الفشل الكلوي، ملقياً الضوء على التحولات التنموية التي استهدفتها استراتيجيات الجمعية لتعزيز أدوارها المجتمعية من خلال التحول الرقمي والعمل على تحقيق الاستدامة والمساهمة في المعادلة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق أهداف الجمعية للخروج بها من الدور الرعوي الى الدور التمكيني الذي يترك أثره المستدام على المجتمع.

من جانبه أثنى مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد بن رقوش على النقلة الملحوظة في الخدمات المقدمة من الجمعية للمستفيدين، وعلى جهودها في تمكين الأسر والأيتام ورعاية مرضى الكلى، وقال: إن هذه الزيارة تأتي امتداداً للعديد من الزيارات التي يقوم بها مسؤولو فرع الوزارة للمنظمات غير الربحية بهدف دعم التعاون والتنسيق معها بما يضمن زيادة فعالية وقوة الأنشطة التي تقدمها، بما يعزز المساعي الرامية الى دعم جهود التنمية الاجتماعية عبر تمكين تلك المنظمات من تحقيق أفضل الممارسات لخدمة المستفيدين.

بعد ذلك زار مدير فرع الوزارة ومرافقوه دار الشربتلي لرعاية الأيتام التابعة للجمعية، حيث قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإشرافية المهندس سمير بن أحمد القرشي، بحضور مدير إدارة دور الضيافة بالجمعية الأستاذ عبد الرحمن الزهراني، شرحاً عن البرامج والأنشطة المقدمة للأيتام بهدف تمكينهم ودمجهم في المنظومة الاجتماعية، مبيناً ما يحظى به الأيتام من رعاية نفسية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية بهدف بناء شخصياتهم وتحسين جودة حياتهم وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتحفيزهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من البناء التنموي.

وقد رافق مدير فرع الوزارة خلال الزيارة كل من: مدير إدارة الإشراف على الفروع الإيوائية بفرع الوزارة الأستاذ بندر الزهراني، ومدير إدارة تنمية المجتمع الأستاذ أحمد الصفحي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع الأستاذ فهد الجعيد.