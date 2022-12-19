أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتكليف نورة بنت عبدالله الغنيم بالعمل مديراً عاماً لصندوق النفقة.

يذكر أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق السعودية، حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ودشن الصندوق أخيراً الموقع الإلكتروني الجديد Nafaqah.sa، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة.