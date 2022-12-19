اتفقت السعودية ومصر، على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاعات الصحية بمجالاتها المختلفة، بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين، وذلك خلال زيارة أجراها الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي على رأس وفد كبير إلى محافظة الإسماعلية، استقبله خلالها نظيره المصري نائب وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، وأيضاً محافظ الإسماعلية اللواء شريف فهمي بشارة.

وتم اصطحاب الوفد السعودي، في جولة تفقدية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، واستمع إلى شرح كامل عن سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتعرف على التجهيزات الطبية الهائلة داخل المجمع، وتدريب وتأهيل القوى البشرية بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، وأعقب ذلك زيارة لمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، شملت تفقد العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، وصالات الغسل الكلوي وغرف العمليات، والرعايات المركزة والأشعة والمعمل والصيدلية بالمركز، كما استمع الوفد إلى آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة والتي جاءت إيجابية لكفاءة الأطقم الطبية، وأعقب ذلك زيارة لمركز طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمركز، والفحص الشامل، والمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، إن التعاون في مجال الصحة بين الرياض والقاهرة، يشهد طفرة كبيرة سواء في ما يتعلق بتبادل الخبرات، أو إقامة المشاريع المشتركة، مشيداً بما يقدمه التأمين الصحي الشامل في مصر من خدمات للمواطنين، مثمنًا مستوى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة، وهو دليل واضح على امتلاك مصر إرادة سياسية حقيقية قادرة على تحقيق الإنجازات وتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف الغامدي أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على خلق قنوات تواصل فعالة مع الجانب المصري الشقيق، للوقوف على آخر ما توصل إليه قطاع الرعاية الصحية، والاستفادة وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية، مبيناً أن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، تجربة ملهمة ومليئة بالخبرات التي يمكن نقلها لكافة الدول العربية.

وأشاد الجانبان السعودي والمصري، بالتاريخ الحافل بين البلدين الشقيقين وما تضمنه من تعاون مثمر في كافة المجالات، لاسيما في مجال الرعاية الصحية، وإقامة مشاريع مشتركة في مجال التصنيع الدوائي، وتبادل للخبرات في هذا المجال، معربين عن التطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وشدد نائب وزير الصحة المصري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، على أهمية التعاون بين البلدين في القطاعات الصحية المختلفة، من خلال إقامة المشاريع عبر الحكومات ورجال أعمال البلدين، داعياً إلى أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، في إطار توطيد علاقات الأخوة بين السعودية ومصر، وحرص البلدين على استمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والتنمية الاقتصادية بشكل يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه، أعرب محافظ الإسماعلية اللواء شريف فهمي بشارة، عن سعادته لاستقبال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والوفد المرافق له، مستعرضًا النقلة النوعية والتطور الذي شهده قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، لافتًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية، ومتمنيًا مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التقدم والازدهار.