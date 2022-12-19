استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر الوزارة بمكة المكرمة، وزير النقل بجمهورية إندونيسيا بودي كاريا سومادي، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا، وسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وزيادة أعداد الرحلات لتمكين أكبر عدد من الإندونيسيين من أداء نسك العمرة والزيارة.