أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، أهمية الدور المحوري والمهم للمؤسسات التشريعية في دول المجلس في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة.ونوه الأمين العام، بالدور الكبير لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس ومساهماتهم في دعم مجالات التكامل والتعاون بين دول المجلس، والعمل على تحقيق تطلعات مواطني مجلس التعاون، وفق توجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لعدد من عضوات مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة؛ بمناسبة زيارتهن إلى مقر الأمانة العامة للمشاركة في لقاء مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، أمس، بمقر الأمانة العامة بالرياض. ودعا الأمين العام إلى أهمية تعزيز الحوار البرلماني بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكداً الاهتمام البالغ بتعزيز البيئة المؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تولي المرأة للأدوار القيادية ومشاركتها في صنع القرار في جميع المجالات، مشدداً على أهمية استمرار انعقاد الاجتماعات المتبادلة بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون والبرلمان الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.كما شهد اللقاء بحث عدد من القضايا ومجالات العمل الخليجي البرلماني المشترك والسعي للمحافظة على المكتسبات الخليجية، في ظل توجيهات قادة دول المجلس.