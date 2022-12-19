استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، (الأحد)، وفداً من أعضاء مجلس الشورى، برئاسة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود. ورحب أمير الشرقية بوفد مجلس الشورى، مثمناً هذه الزيارات التي تأتي للاطلاع على جهود مجلس المنطقة الشرقية وسبل تطويرها لتقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم، تماشياً مع توجيهات القيادة التي تحرص على تجويد حياة كل من يقيم على أرض المملكة وتقديم كل ما يحتاج إليه من خدمات، ودعم الخطط التنموية الطموحة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية عالية الجودة وفي وقت قصير.وقدمت الأميرة الجوهرة، شكرها لأمير المنطقة الشرقية، على استقبال الوفد، وأوضحت أن الزيارة تأتي انطلاقاً من التواصل البنّاء والمُستمر بين مجلس الشورى مع مجالس المناطق، مؤكدة حرص الشورى على الاطلاع على الخدمات المُقدمة والوقوف على المُنجزات، والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية، إذ يحرص مجلس الشورى من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على معالجة أوجه القصور في الخدمات المُقدمة والبحث عن كل ما يدعم أعمالها.