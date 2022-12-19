استعرض أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تقرير أعمال اللجنة خلال العام الحالي، وخططها المستقبلية ومبادراتها المجتمعية التي بلغت أكثر من 300 برنامج متنوع.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه أمس، الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة محفوظ بن عبدالله الغامدي، ورؤساء لجان الإصلاح بالمحافظات. واطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود على أعمال اللجنة وبرامجها خلال العام الحالي وما تضمنه من مبادرات مجتمعية بلغت أكثر من 300 برنامج توعوي تنوعت بين محاضرات وندوات وورش عمل في عموم المحافظات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها اللجنة خلال السنوات العشر الماضية. وشدد أمير منطقة الباحة على أهمية دور اللجنة بالمنطقة من خلال نشر ثقافة التسامح والعفو وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط وإصلاح بين أبناء المجتمع، مثمناً جهود اللجنة خلال الفترة الماضية. وكرّم أمير منطقة الباحة الرئيس التنفيذي ورؤساء لجان إصلاح ذات البين بالمحافظات نظير جهودهم الملموسة في دراسة ومعالجة القضايا التي تصلهم والسعي في حلها، مثمناً جهود جميع الأعضاء الذين يبذلون وقتهم وجهدهم لخدمة مجتمعهم.