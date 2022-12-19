كشف عدد من المهتمين بالشأن السياحي بالطائف لـ«عكاظ»، أن استفادة المحافظة من زيارات شركات العمرة محدودة وخاطفة لا تحقق الفائدة لأسباب عدة. وأوضح أحمد الجعيد لـ«عكاظ»، أن استفادة الطائف من الزائرين السياحيين عن طريق العمرة لا تتجاوز 30%،؜ وأن أكثر من 100 مرشد سياحي لم يلمسوا تفعيلاً لدورهم مع شركات العمرة بما يخدم إيصال المعلومات الإرشادية الصحيحة. وقال: تصل الطائف نحو 100 حافلة تقل ما بين 4 - 5 آلاف زائر يومياً، وإقامة هذه الأعداد بالمحافظة لا تستغرق ساعات وتعود إلى مكة، مطالباً بأن يكون هناك تنسيق مثمر في تفعيل البرامج السياحية لمن يرغب أداء العمرة والسياحة معاً.ولفت صاحب مصنع ورد بالمحافظة، إلى أن الأمر يحتاج لتفعيل البرامج بين شركات العمرة والسياحة للراغبين في زيارة المعالم السياحية والتاريخية، خصوصاً أن الطائف تستقبل أعداداً كبيرة بشكل يومي، ويتمثل التفعيل في إطالة مدد إقامة الزائرين ليتمكن الإرشادي من تأدية دوره بشكل كامل. ورصدت «عكاظ»، أعداداً كبيرة تصل في بداية المنطقة التاريخية وتقف الحافلات بمواقف المنطقة ويتجه الزائرون لمسجد العباس والأسواق الشعبية للتبضّع من البسطات وزيارة عدد من المساجد التاريخية بحسب رغبة الزائر. وتواصلت «عكاظ» مع نائب وزير الحج والعمرة عبداللطيف مشاط، للوقوف على مدى تفعيل الشراكة بين شركات العمرة والجانب السياحي للراغبين في تفعيل البرامج، ولم يصل رد. يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أطلقت في صفر الماضي، منصة نسك لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وتنطلق المنصة بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وترتبط «نسك» بالخدمات المقدمة على «روح السعودية»؛ بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.