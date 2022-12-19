سجَّل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، نحو 650 مخالفة بيئية خلال 60 يوماً، وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على مخالفي نظام البيئة وأراضي الغطاء النباتي في عدد من المناطق.ورصدت المخالفات بواسطة الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية، وصدرت العقوبات بحق المخالفين. وشملت نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض البرية المحمية، وكذلك قطع الأشجار والشجيرات والنباتات، والرعي في المناطق المحمية بدون ترخيص، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار. ويستهدف المركز تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منه حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.