اكتشفت هيئة التراث 9 مواقع أثرية متنوعة في منطقة المدينة المنورة خلال شهرين.وأعلنت الهيئة اكتشاف 3 مواقع في محافظة خيبر مطلع ديسمبر الجاري، وفي أكتوبر الماضي 6 مواقع في النخيل والهميج بمحافظة الحناكية.وأوضحت الهيئة لـ«عكاظ»، بأنه تم الكشف عن 6 مواقع أثرية في محافظة الحناكية، تتضمن مواقع للفنون الصخرية وبعض الكتابات القديمة، ومنشآت حجرية متنوعة الأنماط، يعود تاريخها إلى فترة العصر الحجري الحديث، وتشير تلك الدلائل إلى وجود استيطان بشري في المنطقة خلال تلك الفترة، فيما كشف موقع جبل النخيل عن طريق المواطن منصور بن فرع الحربي، وتم تسجيل بقية المواقع من خلال أعمال المسح.وأكدت الهيئة، دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية عبر التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، والتواصل مع الهيئة عن طريق منصة بلاغ وحساباتها الرسمية التي تمكن الهيئة من الوصول إلى هذه المواقع ومن ثم تسجيلها، حيث تعد الهيئة المواطن شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.وأعلنت الهيئة، خلال أكتوبر الماضي وديسمبر الجاري تسجيل وتوثيق 168 موقعاً أثرياً جديداً في مختلف المناطق، كان لمنطقة حائل النصيب الأكبر بـ 91 موقعاً، تليها تبوك بـ 22، ثم الحدود الشمالية 15، والجوف 10 مواقع، والمدينة المنورة 9، والقصيم 8، وعسير 5، والرياض 4، والباحة 3، ومنطقة مكة المكرمة موقع واحد، ليصل إجمالي عدد المواقع المسجلة في السجل الوطني للآثار حتى الآن 8598 موقعاً أثرياً في مختلف أنحاء المملكة.