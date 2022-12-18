أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» عن حصولها على تصنيف «A-» من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» S&P Global للتصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف «gcAAA» على النطاق الإقليمي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستندت «ستاندرد آند بورز» في تقييمها الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2022، إلى قوة مستوى كفاية رأس المال لدى الشركة وتميز الوضع التنافسي، إضافة إلى تحسن النتائج التشغيلية. كما يأتي حصول شركة «إعادة»، على هذا التصنيف الدولي، بحسب التقرير الذي أصدرته «ستاندرد آند بورز»، إلى عدة أسباب، أبرزها استمرار الشركة في تعزيز مركزها التنافسي من خلال النمو المربح، إضافة إلى نجاحها في التنويع بفضل التوسع في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشارت إلى محدودية تعرّض محفظة الشركة للكوارث والمخاطر الكبيرة الأخرى، في حين تحافظ الشركة على مستوى كفاية رأس المال فوق مستوى AAA. وتوقعت «ستاندرد آند بورز» في تقريرها أن تدعم عملية زيادة رأس المال المستهدفة في 2023 خطط نمو الشركة.

ونوهت «ستاندرد آند بورز» بفعالية ممارسات الحوكمة لدى الشركة وأشادت باتساق وثبات استراتيجية الشركة وكفاءة وخبرة الإدارة لديها. وتعكس النظرة المستقبلية توقعات «ستاندرز آند بورز» في أن تحافظ «إعادة»، خلال العامين القادمين على المستوى القوي لكفاية رأس المال، مع الاستمرار في توسيع أعمالها بشكل مربح ومتنوع.

وفي تعليقه على التصنيف، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، فهد الحصني «إن حصول شركة «إعادة» على تصنيف من فئة A- من وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، يعكس التطور الذي حققته الشركة وسيساهم في دعم مركزنا التنافسي ويعزز من فرص نمو أعمالنا المستقبلية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

وأكد الحصني أن حصول «إعادة» على هذا التصنيف، إضافة إلى تصنيف القوة المالية من فئة 3A من وكالة «موديز» يؤكد متانة المركز المالي للشركة ويعزز من ثقة العملاء والمساهمين والمشرعين فيها، كما يشير إلى تحسن أدائها وفعالية نموذج العمل لديها.

وعن مدى أهمية هذا التصنيف، للعملاء والمساهمين، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إعادة»، أن للتصنيف الائتماني دوراً مهماً في معرفة مستوى الملاءة المالية والجدارة الإئتمانية لدى الشركة وقدرتها على دفع التعويضات للعملاء والمستحقين وكذلك الوفاء بالالتزامات تجاه المتعاملين معها، فيما يسهم التصنيف الإئتماني -بالنسبة للمساهمين- في دعم قرارات المستثمرين، من خلال تقييم سير الشركة وأدائها المالي ونهجها الإستراتيجي، ويعكس مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر.

الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي. وتنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة، وتتخصص في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.