بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم، ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، ونعرب لكم، ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى سبحانه تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».