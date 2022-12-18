بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال الملك «علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لكم، ولأسر المتوفين، ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال الملك «علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لكم، ولأسر المتوفين ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».