لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 من أسرتها بينهم امرأة حامل بإصابات مختلفة في حادث اصطدام مركبتين إحداهما حافلة صغيرة تقل أسرة عند دوار «الرفايع» بمركز الجنينة شمال بيشة.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، إذ تم نقل جثة الطفلة والمصابين إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

وناشد مواطنون، البلدية، تعديل وتحسين وضع الدوار، إذ لا تتوفر فيه السلامة المرورية، وسبق أن شهد حوادث أخرى بينهم معلمات، مشيرين إلى مطالبات سابقة لهم لم يُلتفت لها.

وقال محمد عبيد منفور إنهم منزعجون من عدم تجاوب بلدية النقيع لمعالجة أخطاء هذا الدوار من أمور هندسية وفنية، وهو السبب الرئيسي في جميع الحوادث التي وقعت والأرواح التي أزهقت لعدم نظاميته وانعدام السلامة المرورية فيه، إذ أصبح مصدر خطر على سالكي هذا الطريق، مطالبا بمعالجة هذا الدوار أو إزالته.