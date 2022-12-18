شاركت الجمعية السعودية لطب كبار السن، في الملتقى الطبي العلمي المنعقد في يوم 25 نوفمبر 2022 حول الوقاية من مرض الحزام الناري تحت شعار «الوقاية من مرض الحزام الناري: عقد من الحماية»، وذلك بالتزامن في مدن الرياض، وجدة، والخبر. وشارك في الملتقى نخبة من المختصين في طب الأسرة، والطب الباطني، وطب كبار السن وطب الأمراض المعدية وطب المجتمع.

وتطرقت جلسات الملتقى الثلاث إلى محاور الأعباء المضاعفة للحزام الناري خلال فترات الأوبئة مثل وباء كورونا وإلى البيانات القيّمة التي تم نشرها حديثاً عن فاعلية اللقاح لمدة تصل إلى 10 سنوات وإلى الحاجات الطبية غير الملباة ووسائل الوقاية للأشخاض الأكثر عرضة لمرض الحزام الناري ممن يعانون من ضعف في أجهزتهم المناعية.

وكانت دراسة موسعة قد أُجريت على لقاح الحزام الناري وخرجت بنتائج إيجابية مؤقتة تفيد بأن اللقاح قد يتيح ما لا يقل عن عقد من الحماية ضد مرض الحزام الناري، وذلك بعد تناول الجرعة الثانية منه.

وتأتي هذه النتائج من دراسة ممتدة من تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة، حيث ظهرت فعالية اللقاح بنسبة 97% لدى البالغة أعمارهم 50 عاماً فما فوق و91% لمن أعمارهم 70 عاماً فما فوق، خلال فترة متابعة قاربت أربع سنوات.

وتهدف الدراسة الحديثة والجارية حتى الآن إلى متابعة حالات من شاركوا في تلك التجارب السريرية لمدة ست سنوات إضافية بعد إنتهاء فترات الدراستين الأساسيتين، وستعمل على تقييم فعالية اللقاح على المدى الطويل. بينما أفصحت النتائج الأولية للتجربة السريرة الجارية أن فاعلية اللقاح للحماية من مرض الحزام الناري قد تصل إلى 89% خلال عشر سنوات من أخذ اللقاح بجرعتيه.

أشار المتحدثون في هذا الملتقى العملي إلى أهمية لقاحات البالغين وإلى الدور المحتمل للقاح الحزام الناري للمساعدة في الوقاية من المرض، مؤكدون على ضرورة حصول الأشخاص المؤهلين على اللقاح. كما نوه المتحدثون بأهمية اللقاحات وخصوصاً لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

كما رجّح الخبراء أن يقلل لقاح الحزام الناري من مسار المرض وشدته ومن خطر الإصابة بالألم العصبي المصاحب للمرض، إشارة لما أوردته بعض الدراسات من أن التطعيم ضد مرض الحزام الناري يساعد في توفير حماية قد تصل لمدة 10 سنوات. كما أكد الخبراء أن نسبة وخطورة الأمراض المعدية تزيد مع الأشخاص المصابين بضعف في أجهزتهم المناعية، وعليه يجب إعطاؤهم الأولية في الحصول على اللقاحات بشكل عام.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت توفّر اللقاح الذي يقلل فرص الإصابة بمرض الحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين يفصل بينهما ما بين شهرين إلى 6 أشهر. ويُعد اللقاح المتوفر حالياً بمراكز الوزارة للرعاية الأولية، أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بالحزام الناري عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين بالمرض.