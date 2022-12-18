غيب الموت اليوم (الاحد) رجل الأعمال المصري محمد الأمين الذي وافته المنية متأثرًا بمضاعفات مرضه بسرطان الرئة بأحد المستشفيات الخاصة بجنوب القاهرة.

والأمين كان يقضي عقوبة السجن في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، على ذمة إحدى القضايا، وأصيب بوعكة صحية داخل محبسه وتم نقله إلى المستشفى منذ عدة أشهر للعلاج، تحت حراسة أمنية مشددة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدا لإجراء عملية جراحية له، ومنع غير العاملين من الدخول إلى الغرفة المقيم بها.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قضت في وقت سابق، بحبس محمد الأمين رجل الأعمال، لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار بالبشر، وهتك عرض 7 فتيات قاصرات بالقوة وتحت التهديد، بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه.

والراحل كان يمتلك العديد من القنوات الفضائية، وكانت بدايته في مجال الأعمال من خلال تأسيس شركة مقاولات في 2002، وأصبح أحد أكبر مالكي القنوات الفضائية في مصر، والتي بلغ عددها 14 قناة فضائية و3 صحف.