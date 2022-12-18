انضم مجلس الضمان الصحي شريكا مؤسسا في التحالف الأوروبي للصحة المتصلة، في إطار جهوده المستمرة لترسيخ مكانته بصفته جهة تنظيمية رائدة تعمل على تمكين التحول الرقمي والابتكار في قطاع التأمين الصحي.

ويعد التحالف الأوروبي للصحة المتصلة جهة ربط عالمية تعنى بالصحة الرقمية، وهي منظمة غير ربحية توجد في 78 دولة، ولديها أكثر من 23.000 عضو حول العالم.

ونوه المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي بالمجلس المهندس عبدالله الشرقي باستثمار مجلس الضمان الصحي بوصفه جهة تنظيمية رائدة تعمل على تحفيز التحول الرقمي بدءًا من إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية «نفيس» حتى عقد مؤتمر مسرعة الابتكار الأولى على مدار العامين الماضيين، ويأتي ذلك تحقيًقا لإستراتيجية المجلس الرقمية التي تهدف إلى رفع مستوى النضج الرقمي في القطاع، وتمكين الابتكار وتقديم خدمات رعاية صحية قائمة على القيمة.

وبين أن كون المجلس أصبح عضوًا مؤسسًا في التحالف الأوروبي للصحة المتصلة، سيتيح ذلك الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء وصانعي السياسات في مجال الصحة الرقمية لتبادل الخبرات إضافة إلى نقل أفضل الممارسات.

وأفاد بأن الشراكة تهدف إلى تبادل الخبرات بين صانعي السياسات، وكيفية التعامل مع السياسة الرقمية وسياسة البيانات والتنظيم في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى معرفة أفضل استخدامات التنقية في مجال التأمين الصحي، وتقديم خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة، وستركز الشراكة على الترويج وتعريف الجمهور بأحدث التقنيات والمبادرات التي يعمل بها مجلس الضمان الصحي في مجالات التحول الرقمي والرعاية الصحية القائمة على القيمة.

من جانبه أبان رئيس التحالف الأوروبي للصحة المتصلة بريان أوكونور أن انضمام مجلس الضمان الصحي إلى التحالف الأوروبي للصحة المتصلة أحدث شريكا مؤسسيا يمكن المجلس من تحسين صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكين أصحاب العلاقة من تعزيز المساواة والشفافية والرعاية الصحية القائمة على القيمة، وهي ذات أهمية رئيسية داخل مجتمع التحالف الأوروبي للصحة المتصلة من خلال مشاركة أفضل التجارب والنتائج مع مجلس الضمان الصحي.