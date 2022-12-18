بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيس وزراء جمهورية لاتفيا كريسيانيس كارينس؛ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.