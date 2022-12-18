بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وبعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس وزراء جمهورية لاتفيا كريسيانيس كارينس؛ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.