انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى، وضمن التواصل القائم بينه وبين مجالس المناطق، يبدأ وفدٌ من لجان مجلس الشورى المتخصصة، برئاسة عضو المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، اليوم، زيارةً إلى المنطقة الشرقية، حيث سيلتقي خلالها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.وسيلتقي وفد مجلس الشورى، خلال الزيارة بعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية، كما سيطَّلع على الخدمات التي تُقدم، حرصاً على ضمان رفع جودة الخدمات المُقدمة من كافة الجهات الحكومية.وأوضحت الأميرة الجوهرة بنت فهد، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من التواصل البنّاء والمُستمر بين مجلس الشورى مع مجالس المناطق، مؤكدةً حرص مجلس الشورى على الاطلاع على الخدمات المُقدمة والوقوف على المُنجزات، والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية.وأكدت أن مجلس الشورى، يحرص من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على معالجة أوجه القصور في الخدمات المُقدمة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها، ويراعي من خلال زياراته ولقاءاته الوقوف على كافة الاحتياجات لتضمين تقاريره كافة الملاحظات.وسيزور وفد مجلس الشورى، ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وأرامكو السعودية، ومركز الملك عبدالعزيز العالمي الثقافي (إثراء)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما سيلتقي خلال هذه الزيارات بمسؤولي الجهات من خلال اجتماعات عديدة.ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى، وهم: الدكتور خالد السيف، سعد السبتي، سعد العتيبي، الدكتور سعد العمري، الدكتور طارق الشمري، الدكتورة عائشة عريشي، عبدالرحمن السياري، الدكتور عبدالله السلامة، الدكتور فارس العصيمي، الدكتور فهد الطياش، اللواء مساعد الخالدي، محمد الحميضي، ناصر الدغيثر، الدكتور هشام الفارس، وعدد من المسؤولين في المجلس.