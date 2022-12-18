أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14/‏‏ 5/‏‏ 1444هـ الموافق 8/‏‏ 12/‏‏ 2022م، حتى 20/‏‏ 5/‏‏ 1444هـ الموافق 14/‏‏ 12/‏‏ 2022م، عن ضبط 14.821 مخالفاً؛ منهم 8817 مخالفاً لنظام الإقامة، و3879 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2125 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 676 شخصاً؛ 58% منهم يمنيو الجنسية، و39% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 98 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 24 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 45.197 وافداً مخالفاً، منهم 43.099 رجلاً، و2098 امرأة.وتمّت إحالة 34.755 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2355 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11305 مخالفين.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.