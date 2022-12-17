توّج محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم (السبت)، الفائزين بسباق رالي جدة 2022م، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وخلال الحفل المعد بهذه المناسبة ألقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كلمةً أكد فيها على النجاح الكبير لختام بطولة السعودية للراليات الصحراوية الذي تحقق في ظل الدعم السخي والتطور الكبير في رياضة السيارات والدراجات النارية من قبِل القيادة الحكيمة، مباركاً للفائزين بالبطولة.

عقب ذلك اطلع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على عرض مرئي عن الرالي.

وقد حقق السائق السعودي يزيد الراجحي لقب رالي جدة 2022، الجولة الرابعة - الأخيرة من بُطولة السعودية للراليات الصحراوية 2022م، وذلك بعد تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثانية، وطولها 131 كيلومترًا، كما فازَ الدرّاج أنس الرحياني بلقب فئة الدرّاجات النارية، بينما توج هيثم التويجري بلقب الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كوادز».

وفي الختام، كرم الأمير سعود بن جلوي الفائزين وعددا من الجهات الحكومية والرعاة.