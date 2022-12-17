توقع معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة بأن الصين قد تسجل مليون حالة وفاة خلال عام 2023، بسبب رفعها المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

ووفقاً للتوقعات، فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل وستصل الوفيات إلى 322 ألفاً. وقال مدير المعهد كريستوفر موراي إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت. وقال موراي (الجمعة)، لدى نشر توقعات المعهد على الإنترنت «لم يعتقد أحد أنهم سيتمسكون بسياسة صفر كوفيد مثلما فعلوا». وأضاف أن سياسة صفر كوفيد ربما تكون فعالة في السيطرة على الفايروس لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة.

ولم تسجل لجنة الصحة الوطنية في الصين أي وفيات رسمية بكوفيد منذ رفع القيود. وكان قد تم الإعلان عن آخر وفيات رسمية في الثالث من ديسمبر. ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 5235.

ورفعت الصين بعضاً من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل، وباتت تشهد الآن ارتفاعاً في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فايروس كورونا 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر القادم.

وتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60% من سكان الصين بالفايروس في نهاية المطاف، ومن المرجح أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم.

وأظهرت وثيقة، نشرت (الأربعاء ) على موقع ميدريكسيف الطبي، أن الخبراء في مجال الأمراض في جامعة هونغ كونغ يتوقعون أن يؤدي رفع القيود وإعادة فتح المقاطعات في وقت واحد في ديسمبر 2022 ويناير 2023 إلى حدوث 684 حالة وفاة من بين كل مليون شخص خلال ذلك الإطار الزمني.

وبناء على عدد سكان الصين البالغ 1.41 مليار نسمة ودون اتخاذ تدابير مثل التطعيم الجماعي فإن العدد قد يصل إلى 964400 وفاة.