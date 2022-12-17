بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كريسيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كريسيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.