وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الشركات المنفذة للمشاريع التنموية والخدمية التابعة لأمانة تبوك بمضاعفة الجهود لإنجازها خلال المدة المقررة لها ووفق المعايير والمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن المملكة ومنطقة تبوك خاصة مقبلة على مشاريع كبرى ضمن رؤية 2030، تعكس الحرص على تهيئة وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مشيراً إلى دورها في تعزيز الحراك التنموي بتبوك وخدمة سكانها.جاء ذلك خلال رعايته في مكتبه بالإمارة (الخميس) توقيع (11) عقداً لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بمدينة تبوك بين أمانة المنطقة وعددٍ من الشركات المنفذة، تقدر تكلفتها بـ 121 مليون ريال، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف.واستمع أمير منطقة تبوك لشرح من أمين المنطقة عما ستضيفه المشاريع المستقبلية من دعم لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وتواكب النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة من خلال توفير الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية ما يساهم في ازدهار المدينة وتحسين جودة الحياة.وشملت العقود التي تم توقيعها مشاريع لسفلتة ورصف وإنارة الطرق ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، تنفيذ خطوط لتصريف مياه الأمطار، تنفيذ أعمال صيانة الأرصفة والمرافق والإشراف على المشاريع.