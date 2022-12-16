عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - السنغالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل اجتماعاً في مقر المجلس بالرياض، مع سفير جمهورية السنغال لدى المملكة مامادو مامودو سال.وثمن السفير السنغالي الأدوار والجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم، والأدوار المحورية التي تساهم في حفظ الأمن والسلام والازدهار لشعوب العالم كافة.من جانبه، أكد الدكتور فاضل أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وجمهورية السنغال في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية منها بين مجلسي الشورى والبرلمان السنغالي بما يعزز التعاون الثنائي بينهما.وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، للإسهام في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، لاسيما ما يتعلق في الجانب البرلماني منها.