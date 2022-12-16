وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 200 حقيبة شتوية في منطقة شترال بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.400 فرد.كما واصل المركز توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.ووزع أمس في محافظة عمّان 130 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 23.529 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.وفي السياق وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في محلية المالحة التابعة لولاية شمال دارفور في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4.052 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.من جهة ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (الخميس) المخيم الطبي للعمليات الجراحية المختلفة بمحافظة أرخبيل سقطرى، المنفذ خلال الفترة من 12 حتى 18 ديسمبر.ويستهدف المخيم معاينة أكثر من 4000 حالة من الجنسين، إضافة إلى تنفيذ نحو 300 عملية لإزالة المياه البيضاء، مع زراعة عدسات للمحتاجين، كما سيقوم المخيم بإجراء 100 عملية متنوعة لأمراض العيون منها الجلوكوما والقناة الدمعية وعمليات عيون الأطفال.وثمن وكيل محافظ سقطرى العميد الركن صالح علي السقطري الدعم السعودي السخي المقدم للمشاريع التنموية والإنسانية لتخفيف المعاناة عن الأهالي في المحافظة، مؤكداً أهمية دور مركز الملك سلمان للإغاثة الإنساني تجاه أبناء الجزيرة وكل الشعب اليمني، عبر تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تعود بالفائدة على الإنسان اليمني.