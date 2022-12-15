التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظيره الطاجيكي رحمان يوسف أحمد زاد في مقر النيابة العامة في العاصمة دوشنبه.

وتم خلال اللقاء مناقشة التدابير الوقائية والجنائية في مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وتبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين في ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية وجمهورية طاجكستان بمحافظة جدة.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بعد الاجتماع البعد التاريخي للعلاقة السعودية - الطاجيكية، منوهًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير الجهازين العدلي والقضائي.

وتقدم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ببالغ شكره للمدعي العام الطاجيكي على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.