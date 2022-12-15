احتفلت الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة -بحضور الملحق الثقافي الدكتورة أمل جميل فطاني والدكتور عبدالعزيز الردادي- بتخريج 60 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات بريطانيا، بينهم خمسة خريجين يحملون درجة الدكتوراه و55 خريجاً من حملة الماجستير والبكالوريوس.

وبدأ الحفل بكلمة مقدم الحفل المبتعث حمزة خليل، رحب فيها بالملحق الثقافي والحضور والخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، ثم رحب رئيس النادي السعودي في ليدز حمد الدوسري بالملحق الثقافي ومنسوبي الملحقية والخريجين والخريجات، رافعا الشكر لقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير التعليم يوسف البنيان، على منح أبناء وبنات السعودية فرصة الابتعاث ليعودوا إلى وطنهم لمواصلة رحلتهم العلمية والعملية، بعد أن نهلوا من العلم والمعرفة بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.



من جانبها، أكدت الملحق الثقافي الدكتورة أمل جميل فطاني في كلمتها، أن الوطن ينتظر أبناءه المبتعثين والمبتعثات ليكملوا مسيرة النجاح، بعد أن منحهم الفرصة للابتعاث والتزود من المعرفة، رافعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير التعليم على الدعم الكبير للمبتعثين والمبتعثات ومتابعة أحوالهم، والسعي لتذليل العقبات أمامهم ليعودوا إلى الوطن حاملين أعلى الشهادات، ويواصلوا مسيرة التنمية والازدهار.



بعد ذلك، ألقى الخريج نواف الزهراني قصيدة بهذه المناسبة، تلتها كلمة الخريجين ألقتها نيابة عنهم الخريجة الدكتورة وعد عارف، أعربت فيها عن الشكر للقيادة الرشيدة والملحق الثقافي على مشاركتهم الفرحة، مؤكدة أنهم طوال السنوات الماضية كانوا خير من يمثل الوطن وينهل من المعارف التي تنعكس على الوطن وتحقيق تطلعات قيادته ورؤيته العظيمة التي هندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بعد ذلك ألقى حميدي فلاح الشهراني كلمة الأهالي، شاكرا ومقدرا للجميع حضورهم، معربا عن سعادته وسعادة أولياء أمور الطلاب والطالبات الخريجين بإكمالهم الرحلة بكل تفوق ونجاح.