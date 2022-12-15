توفي طالب يدرس في الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية بمكة المكرمة إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به.

وكان الطالب (بدر. ك) الذي يدرس في الصف الأول الثانوي بمدرسة الفراء الثانوية بحي العوالي بمكة المكرمة قد تعرض لأزمة قلبية أثناء تواجده في الصف الدراسي ما تسبب في وفاته لاحقاً رغم محاولة إسعافه.

وقد أبدى زملاء الطالب المتوفى ومعلموه حزنهم العميق لما حدث، مذكرين في الوقت نفسه بحسن خلقه وطيب معشره وابتسامته، موجهين تعازيهم الحارة لأهله وذويه، مشيرين إلى أنه قد أتم حفظ كتاب الله كاملاً في العام الماضي.