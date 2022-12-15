أعلنت جامعة الطائف نتائج قبول المتقدمين من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية بمرتبة (أستاذ مساعد) للجنسين (رجال-نساء) بنظام العقود (دوام كامل) في عدد من كليات الجامعة للعام الجامعي1444.

وأكدت الجامعة أن المقابلات الشخصية ستعقد يوم (الأربعاء)، الموافق 21 ديسمبر 2022، بمقر الجامعة الرئيسي بالحوية، بعدد من التخصصات لـ 11 كلية في تخصصات: "جمباز رياضي، صناعات غذائية، تغذية إنسان - تغذية علاجية، أعلام، هندسة الحاسب، العمارة المستدامة، تصميم بيئي، تطبيقات النانو في الضغط العالي، تسويق إلكتروني-تسويق سياحي، ذكاء الاعمال-إدارة مشروع نظم المعلومات، تأمين إكتواري-تأمين عام، التوليد وأمراض النساء وعلاج العقم، البوليمرات الحيوية، التشريح والأجنة، تشريح وانسجة الفم، أشعة الفم والوجه والفكين، ميكانيكا حيوية، أشعة تشخيصية، تمريض صحة نفسية، تمريض، صيدلة سريرية، عقاقير، تصميم داخلي، هندسة عمارة".

ودعت الجامعة المقبولين إلى سرعة الدخول على مواقع الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من نتائج القبول والترشح في الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1444.