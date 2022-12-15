شهد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، مراسم توقيع 11 عقداً لمشروعات خدمية وتنموية بمدينة تبوك بين أمانة المنطقة وعدد من الشركات المنفذة بقيمة إجمالية تجاوزت 121 مليون ريال، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، ومسؤولي الشركات المنفذة.

واستمع أمير تبوك لشرح من أمين المنطقة المهندس حسام اليوسف عن تلك العقود الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تنعم بها بلادنا المباركة والتي تواكب النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة وذلك من خلال توفير الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية مما يساهم بازدهار المدينة وتحسين جودة الحياة.

وقد شملت العقود التي تم توقيعها 4 مشاريع لسفلتة الشوارع الرئيسية بأحياء (النخيل، غرناطة، القدس، التعاون، الياسمين، جزء من حي الصفا) بتكلفة (61 مليون ريال)،

ومشروعاً آخر للسفلتة والأرصفة والإنارة بالمدينة بتكلفة (10 ملايين ريال).

كما شملت توقيع عقود مشروعين لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة (30 مليون ريال)، تهدف إلى تنفيذ خطوط لتصريف مياه الأمطار سيتم من خلالها معالجة نقاط تجمع مياه الأمطار بعدد (3 نقاط كبيرة )، و(72 نقطة متوسطة وصغيرة) في الأحياء الجنوبية.

إضافة إلى توقيع عقود 4 مشاريع بتكلفة (20 مليون ريال) لتنفيذ أعمال صيانة للأرصفة والمرافق والإشراف على المشاريع.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أن هذه المشاريع تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على تهيئة وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية. مشيراً سموه إلى دور هذه المشاريع لتعزيز الحراك التنموي بتبوك التي تلامس اهتمام المواطن والمقيم وتحقق احتياجاتهم.

كما أعرب أمير تبوك في كلمة وجهها الى مسؤولي الشركات المنفذة عن سعادته بلقائهم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع خلال المدة المقررة لها ووفق المعايير والمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن المملكة ومنطقة تبوك خصوصاً مقبلة على مشاريع كبرى ومشاريع متميزة ضمن رؤية 2030 مما يتطلب بذل كافة الجهود لتحقيق مستهدفاتها.

بدوره قدم المهندس حسام اليوسف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته واهتمامه بالقطاع البلدي ودعمه للمشروعات الخدمية والتنموية في عموم مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة، كما رفع شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على متابعة سير المشروعات في أمانة منطقة تبوك والحرص على تنفيذها في مواعيدها، مؤكداً حرص الأمانة على تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وبذل كل الجهود لتحسين جودة الحياة وتحقيق أفضل الخدمات لأهالي وسكان المنطقة.