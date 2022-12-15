أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 45 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 55 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 826,410 حالات، من بينها 3023 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 846 في الرياض، و379 في جدة، و298 في المدينة المنورة، و120 في مكة المكرمة، و67 في ينبع، و51 في رابغ، وبلغ عدد الحالات الحرجة 39 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813,896 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9491 حالة وفاة.